Samsung prepara due nuovi battery phone della serie Galaxy M

La gamma Galaxy M di Samsung propone smartphone caratterizzati da un’ottima autonomia e da un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso tanto che tra i migliori smartphone tra i 200 ed i 300 Euro troviamo proprio alcuni terminali di questa famiglia.

Secondo un nuovo report di Sammobile, la casa coreana sta preparando il lancio di due nuovi battery phone Galaxy M. I progetti in lavorazione sarebbero il Galaxy M31s, che avrà un display con notch a goccia, e il Galaxy M51, con display con foro per la camera anteriore. Secondo le prime indiscrezioni, M51 potrebbe essere un’evoluzione del Galaxy A51 ma con una batteria potenziata (il mid-range A51 integra una batteria da 4.000 mAh).

Il lancio dei nuovi smartphone Galaxy M dovrebbe arrivare nel corso della primavera. Al momento, non ci sono conferme in merito ad un possibile debutto in Europa dei due terminali. Ricordiamo che Samsung ha portato già in Europa alcuni dispositivi della famiglia Galaxy M come il recentissimo Galaxy M21 e l’ottimo Galaxy M30S, mid-range con ottime specifiche tecniche e con batteria da 6.000 mAh.

Staremo a vedere se Samsung porterà in Italia anche i nuovi M51 e M31s. Nel frattempo, vi lasciamo i link per acquistare gli ottimi M21 e M30s, disponibili rispettivamente a 229 e 250 Euro.