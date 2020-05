Huawei e Apple lanceranno i primi SoC a 5 nm già nel 2020

Saranno Huawei ed Apple a presentare, per primi, dei SoC per smartphone realizzati con processo produttivo a 5 nm, un elemento che garantirà un notevole incremento prestazionale ed un calo dei consumi rispetto alle soluzioni attualmente in uso a 7 nm. La conferma arriva da una roadmap apparsa online che si riferisce alla produzione dei prossimi mesi di TSMC.

Il costruttore taiwanese realizzerà, entro la fine del 2020, il SoC Apple A14 (disponibile anche in versione A14X per gli iPad Pro di prossima generazione) e il SoC Kirin 1000. Entrambi i SoC saranno sul mercato già entro la fine dell’anno con Apple che lancerà la nuova gamma iPhone 12, probabilmente in vendita da ottobre, e Huawei che presenterà il top di gamma Mate 40.

Per gli altri SoC con processo produttivo a 5 nm, come ad esempio il futuro SoC Qualcomm Snapdragon 875 che troveremo su molti top di gamma Android del prossimo anno, sarà necessario attendere il 2021 per l’avvio effettivo della produzione e la conseguente disponibilità sul mercato. Le informazioni apparse online oggi smentiscono i rumors precedenti in merito ad un possibile debutto anticipato dello Snapdragon 875.

In tema di SoC, ricordiamo che per la seconda metà del 2020 è atteso il debutto del nuovo SoC Exynos 992 con processo produttivo a 6 nm che sarà incluso sotto la scocca del nuovo Galaxy Note 20.