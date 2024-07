Apple guida la crescita globale dei PC con un aumento delle spedizioni del 21%.

Si ritiene che Apple abbia registrato un aumento significativo del 21% nelle spedizioni di Mac per il secondo trimestre del 2024, la crescita più grande tra i produttori di PC globali durante questo periodo, come parte di una ripresa a livello di settore.

Secondo un rapporto di IDC , una società di ricerche di settore, le spedizioni mondiali di desktop e laptop sono aumentate del 3% su base annua per il trimestre terminato a giugno 2024. Apple e Acer hanno guidato la crescita tra i principali produttori, con Acer che ha mostrato un 14 % di aumento delle spedizioni. Ciò ha segnato il secondo trimestre consecutivo di crescita per l’industria dei PC, dopo un periodo di declino seguito all’impennata degli acquisti guidata dalla pandemia nel 2020 e nel 2021.

Ryan Reith, vicepresidente del gruppo IDC, ha osservato che la combinazione di due trimestri consecutivi di crescita, l’entusiasmo del mercato per i PC incentrati sull’intelligenza artificiale e un ciclo di aggiornamento commerciale, hanno fornito la spinta tanto necessaria al mercato dei PC. Si prevede che i PC focalizzati sull’intelligenza artificiale guideranno una nuova ondata di aggiornamenti, anche se IDC riferisce che solo il 3% circa dei PC spediti quest’anno sarebbero ottimizzati per le attività di intelligenza artificiale. È probabile che la gamma Mac di Apple veda un’ulteriore spinta con l’integrazione di Apple Intelligence, che consente all’azienda di capitalizzare la crescente domanda di PC ottimizzati per l’intelligenza artificiale.

Le spedizioni di Apple sono aumentate del 20,8% rispetto al secondo trimestre del 2023, l’aumento maggiore tra i produttori globali di PC. Acer segue con un aumento del 13,7%. Dell ha registrato un calo delle spedizioni del 2,4%, diventando così l’unica grande azienda a registrare un calo durante questo periodo. Un nuovo rapporto di Gartner mostra cifre simili.

Nonostante la debole domanda in Cina, che ha frenato i risultati complessivi, Cina esclusa, le spedizioni globali sono cresciute di oltre il 5%, secondo IDC. Lenovo ha mantenuto la quota di mercato più elevata con quasi il 23%, mentre HP ha registrato un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, detenendo il 21% del mercato.

Canalys, un’altra società di ricerche di mercato, ha riportato una crescita del mercato globale dei PC leggermente superiore, pari al 3,4% su base annua, con spedizioni totali che hanno raggiunto 62,8 milioni di unità nel secondo trimestre del 2024. Apple si è assicurata la quarta posizione con 5,5 milioni di unità spedite, traducendo ad una quota di mercato del 9%, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lenovo ha guidato il mercato con 14,7 milioni di unità vendute, seguita da HP con 13,7 milioni di unità e Dell con 10,1 milioni di unità.

