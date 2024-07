Samsung lancia i nuovi smartphone Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, auricolari e altro ancora

Samsung ha annunciato oggi il lancio dei suoi ultimi smartphone pieghevoli di punta, il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 , oltre a introdurre nuovi auricolari Galaxy, nuovi orologi intelligenti e altro ancora.

Il Galaxy Z Fold6 è il dispositivo pieghevole più grande di Samsung, dotato di un display cover da 6,3 pollici quando piegato e di un display da 7,6 pollici quando aperto. Il nuovo modello è il più sottile e leggero fino ad oggi, con uno schermo di copertura leggermente più grande. Samsung ha progettato una nuova cerniera a doppia guida che è più resistente ed è presente un bordo pieghevole rinforzato che distribuisce meglio lo shock degli impatti esterni. Gli strati migliorati sul display principale migliorano la piega aumentandone la resistenza, e Samsung afferma di utilizzare Gorilla Glass Victus 2, che lo rendono il dispositivo pieghevole Galaxy più resistente fino ad oggi.

C’è una fotocamera selfie da 10 megapixel, una fotocamera sotto il display da 4 megapixel e una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel, un obiettivo grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Altre caratteristiche includono 12 GB di memoria, fino a 256 GB di memoria interna, una batteria da 4.400 mAh, un sensore di impronte digitali e il chip mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ottimizzato per l’elaborazione AI.

Le funzionalità AI di Galaxy Z Fold6 includono un’app Notes con traduzione, riepiloghi, formattazione automatica e compositore per la tastiera che genera testo suggerito e può imitare il tuo tono analizzando i contenuti passati. Una funzione da schizzo a immagine per la S Pen trasforma gli schizzi in disegni più dettagliati, in modo simile a come funziona la funzione Image Playground di Apple nell’app Notes sull’iPad .

Samsung ha collaborato con Google per integrare l’app Google Gemini nei suoi nuovi smartphone e l’accesso a Gemini può essere effettuato scorrendo dall’angolo del display. Gli strumenti fotografici AI includono Portrait Studio per creare una varietà di stili di ritratto per le immagini e Instant Slow-mo per rallentare un video generando fotogrammi aggiuntivi.

Il più piccolo Galaxy Z Flip6 ha anche un display più sottile e resistente e lo stesso chip Snapdragon 8 Gen 3. È dotato di FlexWindow da 3,4 pollici che si apre in uno smartphone da 6,7 ​​pollici. C’è una fotocamera selfie da 10 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera grandangolare da 50 megapixel.

Una funzione di risposta suggerita basata sull’intelligenza artificiale può essere utilizzata su Z Flip6 per rispondere ai testi dalla schermata di copertina. La funzione analizza i tuoi ultimi messaggi di testo per suggerire risposte personalizzate. FlexWindow può sfruttare molte funzionalità Galaxy AI come Samsung Health e supporta widget aggiuntivi. Uno sfondo Photo Ambient basato sull’intelligenza artificiale è in grado di cambiare in tempo reale in base all’ora e alle condizioni meteorologiche, mentre FlexCam ha una nuova funzione di zoom automatico per trovare l’inquadratura migliore per uno scatto.

Altre funzionalità Galaxy AI sui nuovi smartphone includono la traduzione istantanea di PDF, la risoluzione di equazioni in modo molto simile a Math Notes di Apple, l’assistenza alla navigazione per fornire traduzioni e riepiloghi di pagine Web, un interprete per la trascrizione unidirezionale o continua e la traduzione delle telefonate in tempo reale.

Oltre ai nuovi smartphone, Samsung ha introdotto i Galaxy Buds3 e i Galaxy Buds3 Pro , che sono stati ridisegnati per essere più comodi e più simili agli AirPods. I Buds3 hanno un design aperto, mentre i Buds3 Pro sono in-ear con punte in silicone e bloccano il rumore ambientale.

Entrambi i modelli sono dotati di ANC, ma il modello Pro offre il controllo adattivo del rumore in modo molto simile agli AirPods Pro di Apple . Samsung afferma che i Buds3 Pro identificano continuamente il suono circostante e regolano il livello ottimale di rumore e suono. Samsung ha aggiunto Blade Lights LED ai Galaxy Buds3 Pro per la musica basata sullo scorrimento e il controllo del volume.

Ci sono due nuovi orologi Galaxy, il Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra . Il Watch7 è disponibile nelle misure da 40 mm e 44 mm, mentre il modello Ultra è più grande con 47 mm. Il modello Ultra è dotato di cassa in titanio. Con Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, Samsung ha battuto Apple su una funzionalità di Apple Watch, il rilevamento dell’apnea notturna. La funzione è in grado di verificare i potenziali aspetti dell’apnea notturna da moderata a grave.

Il rilevamento dell’apnea notturna, la funzionalità ECG e il monitoraggio della frequenza cardiaca utilizzano un nuovo sensore BioActive che secondo Samsung è più accurato. I Galaxy Watch includono una funzione per misurare la produzione dei prodotti finali della glicazione (AGE) dal polso utilizzando sensori di luce. Samsung spiega che gli AGE riflettono il processo di invecchiamento biologico complessivo e un’indicazione della salute metabolica.

Samsung ha inoltre fornito maggiori dettagli sul Galaxy Ring , introdotto per la prima volta all’inizio di quest’anno. L’anello Galaxy è un anello intelligente che può essere utilizzato insieme a uno smartphone Galaxy al posto di uno smartwatch. È realizzato in titanio, è disponibile nei colori nero, argento o oro ed è disponibile in nove misure a partire dalla quinta. L’anello ha una durata della batteria di sette giorni e una resistenza all’acqua di 10 ATM, quindi Samsung afferma che è abbastanza resistente da poter essere indossato ovunque senza preoccupazioni.

L’anello tiene traccia di diversi parametri del sonno, inclusi movimento durante il sonno, latenza del sonno, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria per fornire un punteggio del sonno notturno, inoltre è in grado di utilizzare Galaxy AI per generare un punteggio energetico. Il punteggio energetico utilizza il sonno, l’attività, la frequenza cardiaca durante il sonno e la variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno per fornire informazioni sulla salute. Samsung non addebita alcun costo di abbonamento per il Galaxy Ring e ha accesso a tutti i dati e gli approfondimenti dell’app Samsung Health.

La nuova linea di prodotti Samsung sarà disponibile il 24 luglio, con preordini disponibili a partire da oggi. Il Galaxy Z Fold6 ha un prezzo a partire da $ 1.900, mentre il Galaxy Z Flip6 ha un prezzo a partire da $ 1.100. Il Galaxy Ring ha un prezzo a partire da $ 400, il Galaxy Watch7 ha un prezzo a partire da $ 300 e il Galaxy Watch Ultra ha un prezzo a partire da $ 650. I Galaxy Buds3 di Samsung hanno un prezzo a partire da $ 180, mentre i Galaxy Buds3 Pro hanno un prezzo a partire da $ 250.

Come parte del lancio, Samsung offre sconti significativi fino a $ 1.200 di credito di permuta potenziato quando si acquista uno Z Fold6 o fino a $ 650 quando si acquista uno Z Flip6, aggiornamenti di spazio di archiviazione gratuiti su entrambi i modelli, un cinturino gratuito con Galaxy Watch Ultra o Galaxy Watch7, oltre a sconti sulla serie Galaxy Buds3. I clienti che acquistano Z Fold6 tramite il nostro collegamento si qualificano anche per un bonus di $ 100 di risparmio per le prime 72 ore.

