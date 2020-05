Samsung supera Apple per tablet venduti nel primo trimestre del 2020 nell’area EMEA

La crisi economica che ha colpito il mercato europeo rimescola le carte nel mercato tablet. Secondo i dati IDC, infatti, nel corso del primo trimestre del 2020 si è registrato il sorpasso di Samsung ai danni di Apple per tablet venduti nell’area EMEA che comprende anche il mercato europeo e l’Italia.

In particolare, Samsung ha venduto un totale di 2,16 milioni di unità con una quota di mercato del 24.5% ed un calo del -2.3% rispetto allo scorso anno. Apple, invece, si è fermata a 2.1 milioni di unità con una quota di mercato del 23.8% ed un calo percentuale del -9.3% rispetto all’anno precedente.

Terza posizione per Huawei che supera, di poco, quota 1 milione di unità vendute con un calo del -4.8% rispetto allo scorso anno. In controtendenza, al quarto posto, troviamo Lenovo che raggiunge quota 671 mila unità vendute con una crescita del +4.2%. Dati positivi anche per Microsoft che arriva a 351 mila unità vendute registrando una crescita del +19.6%.

Complessivamente, il mercato tablet nell’area EMEA registra poco meno di 9 milioni di unità vendute con un calo del -9.6% rispetto ai dati del primo trimestre dello scorso anno. La tabella di seguito riassume i risultati raccolti dall’analisi di IDC sulle vendite di nuovi tablet. Ecco i dati completi.