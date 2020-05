iPhone 12 in arrivo non prima di novembre, nuove conferme

Dopo le indiscrezioni di ieri, arrivano oggi nuove conferme in merito al possibile spostamento della data di uscita dei nuovi iPhone 12. I nuovi smartphone di Apple (in totale sono previste quattro varianti) dovrebbero essere pronti per la vendita soltanto nel corso del prossimo mese di novembre, con una data di lancio molto vicina al Black Friday.

A confermare il ritardo dei nuovi iPhone 12 sono gli analisti di Cowen che ritengono sempre più plausibile un‘uscita posticipata per i nuovi iPhone 12. La causa di tale ritardo non sarebbe legata a problemi di produzione ma al rischio di registrare una scarsa domanda da parte del mercato (in particolar modo negli USA) ancora alle prese con l’emergenza sanitaria ed economica legata all’epidemia di Coronavirus.

Ricordiamo che Apple prevede di lanciare quattro nuovi iPhone nel secondo semestre del 2020. La nuova gamma sarà composta da due modelli “base”, uno con display da 5.4 ed uno con display da 6.1 pollici, e due modelli Pro, uno da 6.1 ed un altro da 6.7 pollici. Tutti e quattro gli iPhone avranno display OLED e potranno contare sul SoC Apple A14 Bionic e sul supporto al 5G.

Maggiori dettagli sui nuovi iPhone 12 arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.