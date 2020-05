Black Shark 3: il gaming-phone è ora disponibile anche con 12 GB di RAM ad un ottimo prezzo

Si completa la gamma del nuovo Black Shark 3, il gaming phone del brand indipendente di Xiaomi. Lo smartphone è ora disponibile anche con 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 256 GB di storage interno. Questa nuova variante, per ora acquistabile solo con colorazione Black, arriva in Europa con un prezzo di 729 Euro (130 Euro in più rispetto alla versione 8/128 GB).

Si tratta di un prezzo decisamente interessante considerando l’ottima scheda tecnica che caratterizza il nuovo Black Shark 3. Lo smartphone, infatti, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e, quindi, sul supporto alle reti 5G. Tra le specifiche tecniche c’è anche una batteria da 4.720 mAh con ricarica a 65 W. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 90 Hz.

A completare il comparto tecnico, il Black Shark 3 include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel oltre ad una fotocamera anteriore da 20 Megapixel. Il device presenta dimensioni di 168,7 x 77,3 x 10,4 mm ed un peso di 222 grammi. Il sistema operativo è, naturalmente, Android 10. Ad arricchire l’offerta ci sono svariati accessori da abbinare allo smartphone per sfruttare la sua propensione al gaming.

Per maggiori dettagli sul progetto e per effettuare l’acquisto è possibile fare riferimento al sito ufficiale Black Shark.