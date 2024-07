iPhone 17 Pro Max sarà il primo a presentare tre obiettivi per fotocamera da 48 MP

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Pro Max del prossimo anno sarà dotato di una fotocamera Tetraprism aggiornata da 48 megapixel per una migliore qualità fotografica e funzionalità di zoom.

Nella sua ultima nota per gli investitori pubblicata su Medium , Kuo ha affermato che la modifica alle specifiche chiave sarebbe un sensore CIS da 48 MP da 1/2,6″, rispetto al sensore da 12 MP da 1/3,1″ che dovrebbe essere utilizzato nei modelli iPhone 16 Pro di quest’anno.

Si prevede che sia l’iPhone 16 Pro che l’iPhone 16 Pro Max disporranno di teleobiettivi Tetraprisma nel 2024, invece che la tecnologia sarà limitata al più grande Pro Max, come nella serie iPhone 15. (L’iPhone 15 Pro ha un teleobiettivo da 12 megapixel che offre uno zoom 3x, ma l’iPhone 15 Pro Max utilizza un sistema teleobiettivo aggiornato che consente lo zoom 5x.) Ciò significa che entrambi i modelli iPhone 16 Pro saranno dotati di zoom ottico almeno 5x e zoom digitale almeno 25x.

Kuo ha detto che al momento non è sicuro se solo l’iPhone 17 Pro Max presenterà la fotocamera Tetraprism aggiornata. Ma se è esclusivo per il modello, entrambi i modelli iPhone 18 Pro lo riceveranno nel 2026. La fotocamera Tetraprism aggiornata richiede prismi completamente nuovi, che devono avere un fattore di forma più corto per ridurre l’altezza della fotocamera, ha aggiunto Kuo.

Il rapporto dell’analista conferma un’affermazione fatta l’anno scorso da Jeff Pu di Haitong International Securities. Pu a dicembre ha affermato che il teleobiettivo aggiornato da 48 MP dell’iPhone 17 Pro Max sarà ottimizzato per l’uso con Apple Vision Pro. Gli attuali modelli di iPhone 15 Pro possono registrare video spaziali con profondità 3D per la riproduzione su Vision Pro: se tenuti in orientamento orizzontale, gli obiettivi principale e ultra grandangolare si combinano per registrare video spaziali con maggiore profondità.

Pu ha affermato in precedenza che entrambi i modelli di iPhone 16 Pro saranno dotati di un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP , che renderebbe l’iPhone 17 Pro Max il primo modello di iPhone ad avere un sistema di fotocamere posteriori interamente composto da obiettivi da 48 megapixel. Per metterlo in prospettiva, gli attuali modelli di iPhone 15 Pro hanno obiettivi principali da 48 MP, ultra grandangolari da 12 MP e teleobiettivi da 12 MP.

Guardando più avanti, Kuo ha affermato che gli iPhone del 2027 avranno una fotocamera Tetraprisma sostanzialmente migliorata con uno zoom ottico migliore. È probabile che ciò possa essere ottenuto aumentando il numero di prismi per allungare il percorso della luce, nel qual caso non verrebbe più chiamata lente “tetraprisma”. Man mano che il numero di prismi aumenta, potrebbe essere necessario ridurne le dimensioni, aumentando la complessità del design del prisma, ha affermato l’analista.

VIA