Anteprima di Google Pixel 9 Pro XL: data di rilascio, specifiche, prezzo e altro

Google Pixel 9 Pro XL è uno dei cinque flagship Pixel che Google intende annunciare quest’anno. Anche Pixel 9 è in arrivo, così come Pixel 9 Pro, Pixel 8a e Pixel Fold 2. Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL dovrebbero essere lanciati contemporaneamente, nell’ottobre di quest’anno. . Abbiamo articoli di anteprima separati su Pixel 9 e Pixel 9 Pro , nel caso in cui ti interessi. I modelli “Pro” saranno però più potenti del Pixel 9 vanilla, ovviamente.

A questo punto manca ancora un bel po’ di tempo al lancio del dispositivo. Pertanto non sono emerse molte informazioni, ma ne arrivano costantemente di più. Quindi continueremo ad aggiornare l’articolo, ma per ora parleremo di ciò che sappiamo e di ciò che pensiamo di sapere sul dispositivo. Quindi, arriviamo al dunque, va bene?

Quando verrà rilasciato Google Pixel 9 Pro XL?

La nuovissima serie Google Pixel 9 arriverà il 13 agosto , incluso ovviamente Pixel 9 Pro XL. Se ti sembra molto presto, non hai torto. Google di solito rilasciava i suoi nuovi telefoni Pixel all’inizio di ottobre, ma quest’anno la società ha deciso di mescolare le cose. Questa volta il Galaxy Unpacked si svolgerà nella prima metà di luglio, quindi Google ha rivendicato il posto di Samsung, in un certo senso. Google ha confermato l’evento di lancio, confermando anche l’arrivo dei nuovi Pixel. Puoi controllare due screenshot del video teaser dell’azienda , che confermano chiaramente che la serie Pixel 9 arriverà in quella data.

Quali modelli stanno arrivando?

L’anno scorso, Google ha lanciato una variante con RAM singola del Pixel 8 Pro, ma quel modello è arrivato con diverse opzioni di archiviazione. È probabile che lo stesso accada quest’anno. Probabilmente non vedremo più di una variante RAM del Pixel 9 Pro XL. È molto probabile che Google manterrà 12 GB di RAM nel Pixel 9 Pro XL, ma non sono ancora emerse informazioni, quindi è possibile che venga portato a 16 GB di RAM. È improbabile, però. Google utilizzerà però la RAM LPDDR5X.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, l’anno scorso la variante entry-level offriva 128 GB di spazio di archiviazione. Lo stesso potrebbe accadere quest’anno, anche se Google potrebbe aumentare lo spazio di archiviazione fino a 256 GB. È probabile che avremo diverse varianti fino a 1 TB di spazio di archiviazione. È probabile che questa volta Google utilizzerà la memoria flash UFS 4.0, mentre l’anno scorso ha utilizzato UFS 3.1. Lo spazio di archiviazione non sarà espandibile.

Quanto costerà Google Pixel 9 Pro XL?

E il prezzo del Pixel 9 Pro XL? Ebbene, non abbiamo ancora alcuna informazione a riguardo. Il Pixel 8 Pro partiva da $ 999 l’anno scorso e sarebbe preferibile se Google mantenesse intatto quel prezzo, poiché Pixel 9 Pro XL è il suo diretto successore. C’è la possibilità che la società lo porti a $ 1.099, o qualcosa del genere. Si prevede che Pixel 8a subirà un aumento di prezzo, quindi lo stesso potrebbe accadere con Pixel 9 Pro XL. Speriamo che non sia così, però, poiché il prezzo di $ 999 sarebbe molto allettante per i consumatori.

Come sarà il Google Pixel 9 Pro XL?

Sono emersi i rendering di Google Pixel 9 Pro XL basati su CAD , ma non solo. Il Pixel 9 Pro XL è apparso anche in immagini della vita reale insieme ai suoi fratelli . Google ridisegnerà il Pixel 9 Pro XL, in una certa misura. Il dispositivo avrà i lati piatti (tutt’intorno), leggermente curvati verso i bordi. Questo è un approccio completamente diverso da quello offerto da Pixel 8 Pro. Ma non è tutto. Il telefono includerà anche un display piatto, a differenza del suo predecessore. Il display presenterà cornici molto sottili e tali cornici saranno uniformi. Un foro per la fotocamera si troverà nella parte superiore del display e sarà centrato.