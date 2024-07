Apple Vision Pro viene lanciato nel Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Australia

Le cuffie per calcolo spaziale Vision Pro di Apple sono arrivate oggi negli Apple Store nel Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Australia. In precedenza il dispositivo era disponibile solo a Hong Kong, Giappone, Singapore, Cina continentale e Stati Uniti.

L’interesse dei consumatori per le cuffie da 3.499 dollari è rallentato in patria e Apple spera che la sua nuova disponibilità sui mercati internazionali possa fornire una spinta alle vendite in difficoltà. Secondo il market tracker IDC, le cuffie devono ancora vendere 100.000 unità nel trimestre da quando sono state lanciate negli Stati Uniti a febbraio.

Il primo visore per realtà mista di Apple offre funzionalità sia di realtà aumentata che virtuale ed è controllato con una combinazione di occhi, mani e voce. Nel complesso, il feedback sul Vision Pro è stato vario. Molti utenti apprezzano l’hardware e la tecnologia avanzati del dispositivo.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla sua funzionalità, alla facilità d’uso dei controlli basati sui gesti, al peso e al comfort del dispositivo durante un uso prolungato. Inoltre, l’applicazione generale della tecnologia VR e il contenuto limitato disponibile per il dispositivo hanno attirato critiche.

Gli Apple Store offrono ai clienti demo gratuite di Vision Pro in base all’ordine di arrivo. È anche possibile prenotare online una demo di Vision Pro , con posti disponibili nel corso della prossima settimana.

