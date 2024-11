Apple Vision Pro viene lanciato in altri due Paesi

Apple Vision Pro è stato lanciato nei negozi e ha iniziato ad arrivare ai clienti oggi in Corea del Sud e negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, i clienti possono ora programmare un appuntamento gratuito di 30 minuti per provare il visore presso gli Apple Store di entrambi i paesi .

Apple ha localizzato le pagine Vision Pro in Corea del Sud e negli Emirati Arabi Uniti, con maggiori dettagli sul visore, per chi non lo sapesse.

Apple ha lanciato per la prima volta Vision Pro negli Stati Uniti a febbraio , con prezzi a partire da $ 3.499. A giugno e luglio, l’auricolare è stato lanciato in Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Hong Kong, Giappone e Singapore. Con l’aggiunta di Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, l’auricolare è ora disponibile in 12 paesi e regioni.

A luglio, la società di ricerca IDC ha stimato che le vendite di Vision Pro sarebbero state inferiori a 500.000 unità quest’anno . In una recente intervista , il CEO di Apple Tim Cook ha riconosciuto che Vision Pro non è un prodotto di massa a causa del suo prezzo elevato.

“A 3.500 $, non è un prodotto di massa”, ha detto Cook. “Al momento, è un prodotto early adopter. Persone che vogliono avere la tecnologia di domani oggi, ecco a chi è destinato. Fortunatamente, ci sono abbastanza persone che sono in quel campo, quindi è entusiasmante”.

