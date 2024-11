I chip Exynos realizzati da TSMC potrebbero ora essere possibili

Samsung potrebbe apportare un cambiamento radicale alla produzione di chip Exynos. L’azienda produce i propri SoC presso gli stabilimenti Samsung Foundry. Tuttavia, non è stata all’altezza del compito di produrre in modo efficiente chip da 3 nm. Secondo quanto riportato, ha lavorato per cercare di risolvere la situazione. Ora, un informatore affidabile afferma che Samsung sta valutando di esternalizzare la produzione di chip Exynos a TSMC .

TSMC è attualmente il più grande produttore di chip su contratto al mondo. I grandi clienti Samsung si sono rivolti a TSMC negli ultimi anni a causa di problemi nelle fabbriche del gigante sudcoreano. Tuttavia, la potenziale decisione di Samsung di passare a TSMC per la produzione di chip Exynos è ancora sorprendente.

Secondo quanto riferito, Samsung sta valutando di rivolgersi a TSMC per la produzione dei chip Exynos

Il tipster Jukanlosreve ha pubblicato su X la notizia secondo cui Samsung sta considerando di rivolgersi alle fabbriche TSMC . La fonte non offre ulteriori dettagli in merito, ma i recenti retroscena riguardanti Samsung Foundry spiegano la potenziale mossa. Gli addetti ai lavori del settore affermano che la serie Galaxy S25 utilizzerà il chip Snapdragon 8 Elite in tutto il mondo. A quanto pare, risolvere i problemi di bassa resa dei wafer GAA da 3 nm dell’azienda richiederà più tempo di quanto abbia a disposizione.

Che Samsung stia considerando di utilizzare fabbriche esterne per produrre i suoi chip Exynos è abbastanza normale. Ciò non significa che ciò accadrà con assoluta certezza, tuttavia. I grandi marchi hanno sempre bisogno di piani di emergenza in atto per qualsiasi incidente o problema che possa sorgere durante un progetto. Ciò che sorprende è che l’azienda si rivolga al suo principale rivale nel segmento della produzione di chip.

Nelle ultime settimane, i tipster hanno rivelato che Samsung ha persino esplorato la possibilità di utilizzare il chip Dimensity 9400 nei modelli vanilla e Plus. L’azienda ha anche testato l’Exynos 2500 fino all’ultimo minuto, sperando di risolvere i problemi di Foundry. Tuttavia, sembra che Samsung dovrà rivolgersi a Qualcomm per l’hardware che alimenterà i suoi prossimi dispositivi mobili di punta. Pertanto, il passaggio a TSMC potrebbe fungere da piano di riserva nel caso in cui i problemi persistano con i wafer Samsung Foundry.

Il passaggio di Samsung al processo a 3 nm è stato problematico

Nel recente passato, i chip prodotti da Samsung hanno presentato problemi relativi alla gestione della temperatura, alla limitazione e alle prestazioni del modem. L’azienda sembrava aver risolto questi problemi con il chip Exynos 2400 da 4 nm, che ha prestazioni ammirevoli. Tuttavia, le difficoltà sono tornate quando Samsung ha provato a migrare al processo da 3 nm più avanzato.

