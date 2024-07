Questo nuovo chip Exynos alimenterà il Samsung Galaxy A56 il prossimo anno

Samsung sta ancora lavorando per migliorare i propri chip Exynos , ma non solo nella fascia alta. Ultimamente, l’azienda ha cercato di offrire esperienze migliori anche per i dispositivi di fascia media. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato le potenziali specifiche chiave dell’Exynos 1580, il successore dell’attuale Exynos 1480 presente in telefoni come il Galaxy A55 . Potrebbe essere alla pari con l’hardware di fascia alta di qualche anno fa.

Il rapporto include i punteggi Geekbench (v5) del presunto chip Exynos 1580 (nome in codice S5E8855). Questo dà un’idea delle prestazioni che il prossimo Galaxy A56 potrebbe offrire. La voce nel database del chip rivela che avrà una CPU octa-core con 1x super core Cortex-A720 a 2,91 GHz, 3x core Cortex-A720 ad alte prestazioni a 2,6 GHz e 4x efficienti core Cortex-A520 a 1,95 GHz.

La piattaforma hardware testata dispone inoltre di 8 GB di RAM e funziona con Android 15. Il chip ha ottenuto 1.046 punti nel test single-core di Geekbench e 3.678 punti nel test multi-core. Ciò si traduce in prestazioni paragonabili a chip come Snapdragon 888 ed Exynos 2100. Per riferimento, questi erano SoC per i dispositivi di punta nel 2021.

Sebbene ci sia un miglioramento, la potenza della CPU dell’Exynos 1580 non è alla pari con lo Snapdragon 7+ Gen 3 , il chipset di fascia media più potente di Qualcomm. Tuttavia, il rapporto suggerisce che la nuova GPU Xclipse 540 potrebbe addirittura superare il suo rivale Snapdragon. È possibile che Samsung implementi l’architettura RDNA3 utilizzata dall’Exynos 2400 nella serie Galaxy S24. Quindi, l’Exynos 1580 potrebbe avere ancora un alto potenziale per il mobile gaming.

Anche se il prossimo chipset di punta Exynos 2500 utilizzerà il processo a 3 nm di Samsung Foundry, è improbabile che lo faccia anche l’Exynos 1580. Sembra quindi probabile che utilizzerà il processo a 4 nm del colosso sudcoreano. Fortunatamente, gli attuali wafer da 4 nm dell’azienda producono chip abbastanza efficienti e l’ultimo Exynos 2400 ne è la prova. Quindi, si spera, il prossimo chipset di fascia media dell’azienda non soffrirà di surriscaldamento.

