Rapporto: Apple Intelligence rinviata a iOS 18.1 a ottobre

Apple Intelligence salterà la data di lancio prevista per dare ad Apple più tempo per correggere i bug, riferisce Mark Gurman di Bloomberg .

Secondo persone a conoscenza dei piani di Apple, la società prevede ora di iniziare a implementare Apple Intelligence negli aggiornamenti software entro ottobre, arrivando diverse settimane dopo il lancio di iOS 18 , iPadOS 18 e macOS Sequoia . Ciò significa che Apple Intelligence sarà ora effettivamente separata dal lancio iniziale dei nuovi aggiornamenti software. Si dice che il motivo del ritardo sia la preoccupazione per la stabilità delle funzionalità di Apple Intelligence e la necessità per gli sviluppatori di avere tempo sufficiente per testare.

Apple Intelligence sarà comunque resa disponibile agli sviluppatori di software per la prima volta già la prossima settimana con le prime beta di iOS 18.1 e iPadOS 18.1, il che sarebbe estremamente insolito in quanto l’azienda normalmente non rilascia anteprime dei successivi aggiornamenti software fino a quando è stata rilasciata la prima versione.

Gurman osserva che la nuova strategia di rilascio di Apple Intelligence implica che la linea iPhone 16 verrà probabilmente lanciata senza le funzionalità di Apple Intelligence e richiederà un aggiornamento software per ottenerle in un secondo momento. Si dice ora che la società miri a completare lo sviluppo di iOS 18.0 entro la fine di luglio.

Anche quando Apple Intelligence arriverà con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e ‌macOS Sequoia‌ 15.1, mancheranno aspetti come la versione revisionata di Siri che utilizza i dati sul dispositivo per rispondere alle domande e comprendere cosa c’è sullo schermo di un utente. Si prevede che queste funzionalità arriveranno nella prima metà del 2025 .

