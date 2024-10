Apple presenta il nuovo iPad Mini con chip A17 Pro e Apple Intelligence

Apple ha annunciato oggi un significativo aggiornamento dell’iPad mini, ora dotato di un chip A17 Pro e del supporto per il nuovo sistema Apple Intelligence dell’azienda. Il tablet di settima generazione rinnovato mantiene il suo design compatto da 8,3 pollici, offrendo al contempo notevoli miglioramenti delle prestazioni e nuove capacità.

Secondo Apple, il chip A17 Pro garantisce un incremento del 30% nelle prestazioni della CPU e del 25% nelle prestazioni della GPU rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo iPad mini ottiene anche il supporto per Apple Pencil Pro, che introduce sensibilità alla pressione, feedback tattile e controlli gestuali. Altri miglioramenti includono il supporto Wi-Fi 6E, un trasferimento dati USB-C più veloce e una fotocamera grandangolare da 12 MP migliorata con Smart HDR 4.

Apple Intelligence offre funzionalità migliorate per strumenti di scrittura, generazione di immagini e automazione delle attività migliorata. Il sistema utilizza sia l’elaborazione sul dispositivo sia modelli basati su cloud per bilanciare prestazioni e privacy. Il primo set di funzionalità di Apple Intelligence sarà disponibile in inglese americano questo mese tramite un aggiornamento software gratuito con iPadOS 18.1.

Disponibile in quattro colori, tra cui le nuove opzioni blu e viola, il nuovo iPad mini con Wi-Fi parte da $ 499 per 128 GB di spazio di archiviazione (il doppio dello spazio di archiviazione minimo della generazione precedente) e $ 649 per il modello Wi-Fi + Cellular. Il nuovo iPad mini è disponibile anche nelle configurazioni da 256 GB e 512 GB.

