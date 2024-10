Il sistema operativo Android-free ‘HarmonyOS NEXT’ di Huawei ha una data di lancio

Huawei ha appena annunciato una data di lancio per il suo sistema operativo Android-free , HarmonyOS NEXT. Huawei lo annuncerà in Cina il 22 ottobre, durante una conferenza stampa che inizierà alle 19:00 ora cinese.

Il sistema operativo HarmonyOS NEXT di Huawei, senza Android, ha finalmente una data di lancio

Quell’orario si traduce in 1 PM CET / 12 BST / 7 AM EST / 4 AM PST, nel caso in cui foste interessati. La conferenza stampa sarà in cinese, tuttavia, quindi non molti di voi saranno in grado di capire cosa sta succedendo. Vi faremo sapere quando sarà ufficiale, ovviamente.

Questo sistema operativo è in fase di sviluppo da anni e Huawei finalmente lo renderà ufficiale. Abbandonerà completamente l’Android Open Source Project (AOSP) e il supporto per le app Android . Lo sostituirà con il suo codice interno e le applicazioni di proprietà.

In base all’ultimo report che abbiamo visto, ci sono già oltre 10.000 app HarmonyOS NEXT disponibili . Huawei ne aggiunge costantemente altre, dato che l’azienda ha stretto partnership con un sacco di aziende in Cina.

Per il momento, sembra che lo sviluppo delle app sia fortemente incentrato sulla Cina. Resta da vedere quando HarmonyOS NEXT arriverà sui mercati globali.

Sembra identico a HarmonyOS, ma senza supporto per le app Android

HarmonyOS NEXT sembra effettivamente essere visivamente uguale a HarmonyOS ma senza il supporto per le app Android. Huawei ha sviluppato il proprio sistema operativo microkernel basato sul codice open source OpenHarmony.

Vale la pena notare che questo sistema operativo supporta anche le app tramite Ark Complier con Huawei Mobile Services (HMS). Huawei ha anche promesso un’architettura unificata senza soluzione di continuità tra i dispositivi HarmonyOS NEXT.

Avremo molti più dettagli tra una settimana, una volta che l’azienda annuncerà ufficialmente il sistema operativo e tutto ciò che ha da offrire. A dire il vero, non vediamo questo sistema operativo arrivare sui mercati globali per il momento. Huawei deve prima preparare un sacco di app. Anche se, chissà, forse Huawei lo ha fatto dietro le quinte. Resta da vedere.

