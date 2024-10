La suite di generatori video Firefly AI di Adobe è ora disponibile

Uno dei grandi balzi nel campo dell’intelligenza artificiale è la generazione di video. Il settore ha visto il lancio di strumenti come Sora di OpenAI, Movie Gen di Meta, Runway e Kling AI, assicurando una concorrenza forte e sana. Ora, Adobe ha annunciato la disponibilità di Firefly, il suo generatore di video basato sull’intelligenza artificiale.

Il generatore video basato sull’intelligenza artificiale di Adobe può estendere le clip

Attualmente, Adobe Firefly offre tre strumenti principali: Generative Extend, Text-to-Video e Image-to-Video. A partire da Generative Extend, è disponibile in versione beta come parte della suite Premiere Pro. Come suggerisce il nome, la funzionalità è in grado di estendere segmenti video, rendendola ideale per correggere errori nelle sezioni finali o intermedie.

Generative Extend può estendere solo la sezione del video di cui hai bisogno di due secondi. Pertanto, il suo scopo principale è quello di applicare correzioni a piccoli errori piuttosto che completare il filmato. Mentre due secondi possono non sembrare molto, possono fare la differenza tra usare un pezzo di filmato o doverlo registrare di nuovo. Lo strumento può produrre video 720p/1080p a 24 FPS.

La funzione estende anche l’audio fino a 10 secondi. Tuttavia, funzionerà solo per gli effetti audio e il suono ambientale, non per i dialoghi o le colonne sonore.

Generazione video basata su testo e immagini

Text-to-Video e Image-to-Video di Adobe sono disponibili in versione beta pubblica ad accesso limitato dall’app Web di Firefly. Text-to-Video funziona come la maggior parte dei generatori video basati su intelligenza artificiale disponibili sul mercato. Lo strumento è in grado di generare un output basato su un prompt di testo. Text-to-Video include anche opzioni per emulare determinati stili di riprese. Ad esempio, puoi scegliere tra clip cinematografiche, animazione 3D e stop motion. Puoi anche simulare elementi correlati alla “telecamera”, come angoli, movimento o distanza.

D’altro canto, Image-to-Video crea video combinando un’immagine e un prompt di testo. Puoi usarlo per generare clip da un’immagine che hai estratto dal tuo filmato. Tuttavia, i risultati di questo strumento sono attualmente migliorabili.

Firefly è “commercialmente sostenibile” per i creatori

Adobe sottolinea che il suo modello di generatore video Firefly è “commercialmente valido”. In altre parole, la suite di strumenti consente agli utenti di sfruttare commercialmente i contenuti che genera senza preoccuparsi di potenziali cause legali. L’azienda assicura di aver addestrato il modello in base a contenuti per i quali aveva piena autorizzazione all’uso. Questo potrebbe essere un fattore in un segmento coinvolto in controversie relative al copyright.

