Samsung Galaxy Z Flip 6: tutto quello che devi sapere

AGGIORNAMENTO (16 ottobre 2024) : Samsung ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza Android di ottobre 2024 sul Galaxy Z Flip 6. Leggi di più alla fine dell’articolo

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è arrivato a luglio 2024 durante il secondo evento Unpacked dell’anno di Samsung. Anche il Galaxy Z Fold 6 è stato lanciato durante quell’evento, e lo stesso vale per alcuni altri dispositivi annunciati dall’azienda. Nota che è arrivato anche il Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition (in seguito). Con questo in mente, il nuovissimo telefono “Flip” è piuttosto simile al modello dell’anno scorso. Samsung ha scelto di non fare un grande rinnovamento del telefono, e questo vale sia per il suo design che per i suoi componenti interni.

Certo, questo è più potente, ma diversi aspetti che gli utenti si aspettavano di vedere aggiornati non hanno ricevuto quel trattamento. L’hardware della fotocamera è rimasto lo stesso, per esempio, e questo vale anche per altri componenti interni. Tuttavia, questo telefono ha molto da offrire, quindi andiamo al dunque. Parleremo prima delle sue specifiche e poi partiremo da lì.

Specifiche del Samsung Galaxy Z Flip 6

Il Galaxy Z Flip 6 è alimentato dallo stesso processore del Galaxy Z Fold 6. Il chip Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy di Qualcomm alimenta il dispositivo. Si tratta essenzialmente di una variante overclockata dello Snapdragon 8 Gen 3. Questa volta Samsung ha optato per l’inclusione di 12 GB di RAM LPDDR5X. Ha inoltre incluso 256 GB o 512 GB di storage interno UFS 4.0 non espandibile. Il telefono include un display Dynamic AMOLED 2X fullHD+ (2640 x 1080) da 6,7 ​​pollici. Offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il display di copertura misura 3,4 pollici e offre una risoluzione di 720 x 748. Si tratta di un display Super AMOLED, tuttavia, e ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Qui è inclusa una batteria da 4.000 mAh, un pacco batteria leggermente più grande rispetto al Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, la ricarica rimane la stessa. Il telefono supporta la ricarica cablata da 25 W, wireless da 15 W e wireless inversa da 4,5 W. Un caricabatterie non è incluso nella confezione di vendita. Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.8, OIS, “zoom di qualità ottica” 2x, zoom digitale fino a 10x) è supportata da uno snapper ultrawide da 12 megapixel (apertura f/2.2). C’è anche una fotocamera sul display principale, sotto forma di un foro. Quella è una fotocamera da 10 megapixel, tra l’altro.

Android 14 è preinstallato sul dispositivo, insieme a One UI 6.1.1, la skin Android di Samsung. Qui è supportato il Bluetooth 5.3, mentre il telefono supporta la funzionalità dual SIM. Il Galaxy Z Flip 6 pesa 187 grammi. Quindi, pesa lo stesso del modello dell’anno scorso. Il dispositivo è certificato IP48 per la resistenza all’acqua. Quando è aperto, il dispositivo misura 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. Nello stato piegato, misura 85,1 x 71,9 x 14,9 mm.

Quali sono le novità introdotte dal Samsung Galaxy Z Flip 6 rispetto al Galaxy Z Flip 5?

Molti di voi si staranno probabilmente chiedendo quali siano le principali caratteristiche di vendita del Galaxy Z Flip 6. Inoltre, quali sono i suoi vantaggi rispetto al Galaxy Z Flip 5? Bene, i due telefoni sono piuttosto simili (forse anche troppo simili), quindi non ce ne sono molti, ma evidenzieremo alcune caratteristiche di seguito, continua a leggere.

È più potente del suo predecessore

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è più potente del suo predecessore. La differenza qui non è solo nel nuovissimo SoC, ma anche nella situazione della RAM. Lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy alimenta questo smartphone. Si tratta essenzialmente del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ma overclockato. Oltre a ciò, tuttavia, il telefono offre 12 GB di RAM LPDDR5X. Il suo predecessore, il Galaxy Z Flip 5, è stato spedito con 8 GB di RAM LPDDR5X.

Funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

Il Galaxy Z Flip 6 è dotato di un sacco di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, grazie a Galaxy AI. Le risposte suggerite, ad esempio, analizzano i tuoi ultimi messaggi e suggeriscono risposte personalizzate. Ciò dovrebbe rendere la visualizzazione della copertina più utile. FlexWindow è un’altra funzionalità davvero utile che gli utenti del Galaxy Z Flip probabilmente conoscono. Fornisce accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health, mentre ti consente anche di selezionare la traccia successiva che desideri ascoltare. Ora offre più widget che mai, tra l’altro. Anche FlexCam è ora più utile, grazie allo zoom automatico. FlexCam può trovare la migliore inquadratura per il tuo scatto e gestire anche lo zoom in modo che tu e tutti i tuoi amici entriate nello scatto.

Software della fotocamera aggiornato

Samsung non ha fatto davvero progredire il Galaxy Z Flip 6 per quanto riguarda l’hardware della fotocamera. L’azienda promette aggiornamenti della fotocamera, quindi il software è stato migliorato, a quanto pare. Samsung afferma che stiamo ottenendo un’esperienza di fotocamera migliorata con dettagli chiari e nitidi nelle immagini. Grazie allo zoom AI, puoi ottenere uno zoom digitale fino a 10x con la fotocamera principale.

Video migliori in condizioni di scarsa illuminazione

L’azienda promette anche degli upgrade per la registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione. ‘Nightography’ è stato migliorato con video HDR. Samsung non ha però fornito ulteriori dettagli. L’azienda ha tuttavia affermato che la modalità notturna è ora disponibile in-app su Instagram Story.

La cerniera è stata migliorata

La cerniera del Galaxy Z Flip 6 è più comoda da usare rispetto al Galaxy Z Flip 5. In che modo? Beh, è ​​un po’ più rigida e trasmette più sicurezza mentre la usi. Grazie a questo, usare il telefono in un formato semichiuso avrà anche più senso.

7 anni di aggiornamenti software

Samsung ha promesso 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per il Galaxy Z Flip 6. L’azienda ha sostanzialmente fatto la stessa cosa che ha fatto Google per la serie Google Pixel 8. Sono ottime notizie per i consumatori, ovviamente. Samsung è anche molto puntuale con i suoi aggiornamenti ultimamente.

La piega del display è migliore, ma non eccezionale

Il Galaxy Z Flip 5 era famoso per la sua piega del display molto evidente. Samsung ha fatto una mossa nella giusta direzione in questo senso, ma comunque… le cose potrebbero andare meglio. Alcuni altri dispositivi concorrenti offrono una piega meno evidente del Galaxy Z Flip 5.