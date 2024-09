Google Pixel 9 Pro XL: tutto quello che devi sapere

AGGIORNAMENTO (6 settembre 2024) : un nuovo aggiornamento sta arrivando su Google Pixel 9 Pro XL. Riceverà l’aggiornamento di sicurezza Android di settembre 2024. Maggiori informazioni sono disponibili alla fine dell’articolo.

Google Pixel 9 Pro XL è lo smartphone più potente lanciato da Google quest’anno. Questo smartphone è il membro più potente della serie Pixel 9 , sì, contando anche il Pixel 9 Pro Fold. Ha il miglior sistema di fotocamere che Google ha da offrire al momento, ed è anche grande, cosa che le persone sembrano preferire di questi tempi. Ha un sacco di RAM, un display molto bello con un’alta frequenza di aggiornamento e altro ancora.

Specifiche di Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL ha un display Super Actual da 6,8 pollici. Si tratta di un pannello LTPO e Google lo chiama anche “Smooth Display”. Ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, può variare tra 1 e 120 Hz. La risoluzione qui è 2992 x 1344 e il rapporto di aspetto è 20:9. Questo display arriva fino a 3.000 nit per quanto riguarda la luminosità, mentre sono supportati anche i contenuti HDR. Il Gorilla Glass Victus 2 protegge questo pannello.

Il Tensor G4 di Google alimenta il telefono

Il processore Tensor G4 di Google alimenta il telefono, mentre il coprocessore Titan M2 fa anche parte del pacchetto. Troverai 16 GB di RAM all’interno di questo telefono, mentre il dispositivo è disponibile in quattro opzioni di archiviazione. Google ha annunciato modelli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Nota che la disponibilità di queste opzioni dipenderà dal mercato in cui acquisti il ​​telefono. Una batteria da 5.060 mAh alimenta questo telefono, mentre è supportata la ricarica cablata fino a 37 W. Il telefono supporta anche la ricarica wireless fino a 23 W e la ricarica wireless inversa fino a 5 W. Google afferma che puoi ottenere fino al 70% di carica in soli 30 minuti se utilizzi il suo caricabatterie proprietario da 45 W. Quel caricabatterie non è incluso nella confezione, però.

Ha tre fotocamere sul retro

Il nuovo modello “Pro XL” di Google ha tre fotocamere sul retro. Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.68, campo visivo 82 gradi, dimensione sensore 1/1.31 pollici, OIS, EIS) è affiancata da un’unità ultrawide da 48 megapixel (apertura f/1.7, campo visivo 123 gradi, dimensione sensore 1/2.55 pollici). La terza fotocamera sul retro è un’unità teleobiettivo da 48 megapixel (apertura f/2.8, campo visivo 22 gradi, zoom ottico 5x, Super Res Zoom fino a 30x, dimensione sensore 1/2.55 pollici, OIS, EIS). La fotocamera selfie è un’unità da 42 megapixel (apertura f/2.2, campo visivo 103 gradi).

Android 14 esce dalla scatola, per una buona ragione

Android 14 è preinstallato su questo smartphone. Nota che Android 15 è dietro l’angolo, ma non è stato preinstallato perché la serie Pixel 9 è stata lanciata ad agosto invece che a ottobre. Nota che Google offre anche 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e Pixel Drop per Pixel 9 Pro XL. Il telefono è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Ha una configurazione dual SIM, uno slot nano SIM + eSIM. È incluso uno scanner per impronte digitali nel display, mentre è supportata anche la scansione facciale. L’azienda ha anche incluso altoparlanti stereo, un Bluetooth 5.3. Sì, è supportato anche il Wi-Fi 7.

Il Pixel 9 Pro XL misura 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, mentre pesa 221 grammi. È notevolmente più grande e pesante dei suoi fratelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Quanto costa Google Pixel 9 Pro XL?

Tutti i modelli Google Pixel 9 Pro XL offrono 16 GB di RAM, ma sono disponibili quattro opzioni di archiviazione. Il telefono è disponibile con opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il prezzo di partenza per il telefono è di $ 1.099, e questo è per il suo modello di archiviazione da 128 GB. Sia la disponibilità di queste opzioni di archiviazione che i prezzi varieranno in altri mercati.

Quando sarà disponibile Google Pixel 9 Pro XL?

Google Pixel 9 Pro XL sarà in vendita libera/arriverà sugli scaffali il 22 agosto, ha confermato l’azienda. Ha la stessa data di spedizione di Google Pixel 9. Gli altri due telefoni Pixel 9 hanno date di spedizione diverse.

Il SoC più avanzato di Google finora

Il Google Tensor G4 alimenta questo smartphone. È il miglior chip di Google finora. Non è un grande miglioramento rispetto al modello di ultima generazione, ma è comunque un miglioramento. Offrirà un avvio delle app più veloce del 17%, afferma Google, e una navigazione web più veloce del 20%. È anche ottimizzato per eseguire in modo efficiente il modello AI più avanzato di Google. Il coprocessore Titan M2 è qui per motivi di sicurezza.

La serie Pixel 9 ottiene un potenziamento delle prestazioni della fotocamera

Google ha ricostruito l’intera pipeline HDR con la serie Pixel 9, mentre dovremmo vedere alcuni vantaggi anche in Real Tone. Le prestazioni di Night Sight sono migliorate, mentre Magic Editor sta ottenendo due nuove funzionalità. Auto Frame e Reimagine sono piuttosto interessanti. Auto Frame può ricomporre gli scatti per te, mentre Reimagine può reimmaginare intere foto per te, utilizzando prompt.

Supporto software lungo

Google Pixel 9 Pro XL riceverà aggiornamenti per un bel po’ di tempo. L’azienda ha promesso 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e Pixel Drop per questo smartphone. Sarai ben coperto a riguardo.

Aggiornato il 6 settembre 2024: (aggiornamento di sicurezza di settembre 2024)

Google Pixel 9 Pro XL sta ricevendo un nuovo aggiornamento , uno per settembre 2024. Questo aggiornamento include l’ultima patch di sicurezza, ma non è tutto. Google ha anche incluso una correzione molto specifica per la serie Pixel 9, incluso questo telefono. L’azienda include una correzione per migliorare la stabilità e le prestazioni del Wi-Fi in determinate condizioni. La connessione e la stabilità dovrebbero essere migliori ora. Nota che mentre l’aggiornamento è in fase di distribuzione, lo è in fasi. Potrebbe volerci un po’ di tempo per ottenerlo.

VIA