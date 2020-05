PosteMobile rilancia l’offerta da 30 GB a 4,99 Euro al mese, disponibile per tutti

Sino a domenica 24 maggio è nuovamente possibile attivare l’ottima offerta Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. Si tratta di una delle offerte più economiche e complete dell’intero mercato di telefonia mobile e, a differenza di molte altre tariffe economiche, è disponibile per tutti, con portabilità del numero da un qualsiasi operatore o richiedendo l’attivazione di un nuovo numero.

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G ogni mese al costo di appena 4,99 Euro al mese. L’offerta di PosteMobile prevede un costo iniziale di 20 Euro con 10 Euro di credito incluso sulla SIM che verrà utilizzato per il pagamento dei rinnovi mensili.

Per attivare Creami WOW Weekend 30GB è sufficiente visitare il sito di PosteMobile e seguire la procedura di sottoscrizione. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente da Poste Italiane nel giro di pochi giorni lavorativi. Non sono previsti costi extra per la spedizione. Come detto, l’offerta in questione è attivabile sino a domenica 24 maggio.

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete Windtre per l’erogazione dei suoi servizi. La connessione avviene sotto rete 4G+ con una velocità massima di 300 Mbps.