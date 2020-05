Xiaomi continua a crescere: primo trimestre record per vendite e utili

Nonostante l’emergenza sanitaria internazionale, Xiaomi ha chiuso in modo molto positivo il primo trimestre del 2020 facendo registrare risultati da record e fortificando il ruolo di primo piano nel settore smartphone. Nel corso dei primi tre mesi del 2020, infatti, Xiaomi ha spedito 29.2 milioni di unità di smartphone facendo registrare una crescita del +4.7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, la MIUI può contare su circa 330 milioni di utenti attivi.

Il fatturato della divisione mobile è cresciuto del +12.3%, raggiungendo i 4.7 miliardi di dollari. Xiaomi ha avuto un market share globale dell’11% nel corso dei primi mesi dell’anno. Complessivamente, il fatturato di Xiaomi è stato di circa 7 miliardi di dollari con una crescita del +13.6% rispetto allo scorso anno. La metà del fatturato è legata al mercato estero (ovvero a tutti i mercati al di fuori dei confini cinesi) dove Xiaomi ha registrato una crescita del +47.8%.

Da segnalare come Xiaomi abbia investito oltre 260 milioni di Euro in ricerca e sviluppo, incrementando gli investimenti in questo settore del +13%. Sarà interessante verificare quelli che saranno i risultati del secondo trimestre del 2020 per Xiaomi soprattutto in considerazione del fatto che il settore mobile sta facendo i conti con gli effetti della pandemia di Coronavirus. Tra tre mesi scopriremo tutti i dettagli.