Samsung Galaxy Note 20: il tradizionale evento di presentazione non ci sarà

Gli effetti della pandemia di Coronavirus colpiscono anche i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20+ che dovrebbero debuttare in via ufficiale nel corso del prossimo mese di agosto. In queste ore, infatti, è arrivata una nuova conferma in merito alla presentazione dei nuovi top di gamma della casa coreana.

Secondo le indiscrezioni di queste ore, Samsung avrebbe deciso di non tenere il “solito” evento Unpacked, che comporterebbe la presenza di migliaia di persone. La nuova gamma Samsung Galaxy Note 20 sarà svelata online nel corso di un evento in streaming che potrebbe non prevedere la partecipazione della stampa di settore.

Come detto in precedenza, i nuovi Note 20 dovrebbero essere svelati ad agosto con le vendite che partiranno nel corso del successivo mese di settembre in tutti i principali mercati internazionali. La pandemia non comporterà alcun ritardo nella data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 che sono oramai quasi pronti ad entrare in fase di produzione in vista del debutto commerciale.

E’ probabile, inoltre, che nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 vengano svelati anche altri dispositivi come un nuovo Galaxy Fold e, ipotizziamo, anche un nuovo tablet di fascia alta. Maggiori dettagli arriveranno di certo nel corso dei prossimi giorni.