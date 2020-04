Samsung Galaxy Tab S20: il nuovo tablet top di gamma è pronto per sfidare gli iPad Pro

Samsung prepara il lancio del nuovo tablet Android top di gamma, erede dell’attuale Galaxy Tab S6. Il nuovo dispositivo, secondo le indiscrezioni di queste ore, dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Tab S20, allineando la nomenclatura a quella degli smartphone top di gamma, i Galaxy S20.

Il progetto del nuovo Samsung Galaxy Tab S20 sembra davvero essere molto ambizioso. Il tablet, infatti, dovrebbe essere realizzato in due varianti, una con display da 11 pollici ed una con display da 12.4 pollici, andando a sfidare direttamente i nuovi iPad Pro 2020 per diventare uno dei migliori tablet sul mercato.

Entrambe le varianti saranno disponibili sia con connettività Wi-Fi che con Wi-Fi + connessione dati. Per ora, non ci sono informazioni sul SoC utilizzato dai nuovi Samsung Galaxy Tab S20 che potrebbero montare l‘Exynos 990 oppure lo Snapdragon 865, avendo così la possibilità di accedere alla connettività 5G. Maggiori dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi tablet di casa Samsung arriveranno nelle prossime settimane.

Nonostante l’effettivo debutto sia fissato per la seconda metà dell’anno in corso, molto probabilmente i nuovi Samsung Galaxy Tab S20 arriveranno sul mercato con il sistema operativo Android 10 (e non con il più recente Android 11 atteso verso fine estate).

Ricordiamo che oggi è disponibile sul mercato il Galaxy Tab S6 con Snapdragon 855. Il tablet top di gamma di Samsung costa poco più di 600 Euro.