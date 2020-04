OnePlus 8 e 8 Pro: tra le novità anche il supporto alla ricarica rapida wireless

Tra poco più di una settimana ci sarà il debutto ufficiale dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro, i nuovi smartphone con cui la casa cinese rinnoverà la sua offerta puntando fortissimo sul 5G grazie all’adozione del nuovo SoC Snapdragon 865. Tra le novità, confermate ufficiale da OnePlus, che caratterizzeranno la scheda tecnica dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro ci sarà anche la ricarica rapida wireless.

Come confermato dall’azienda, infatti, i nuovi OnePlus 8 supporteranno la ricarica rapida wireless a 30 W, il doppio di quanto si registra sulla gamma Galaxy S20. I nuovi smartphone di OnePlus, grazie al supporto a questa particolare modalità di ricarica, registreranno una carica del 50% della batteria in appena 30 minuti di ricarica.

Ricordiamo, in ogni caso, che secondo i rumors emersi sino ad oggi, i nuovi smartphone di OnePlus 8 avranno batterie in linea con la media e non presenteranno, quindi, una capacità particolarmente elevata. Tra le specifiche troveremo, infatti, una batteria da 4300 mAh per OnePlus 8 ed una batteria da 4510 mAh per 8 Pro (entrambi gli smartphone saranno dotati di 5G).

Per ora, quindi, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di OnePlus per tutti i dettagli ufficiali relativi ai nuovi dispositivi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.