OnePlus 8 e 8 Pro non hanno più segreti, ecco le specifiche complete

In attesa della presentazione ufficiale, i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro non hanno più segreti. Le specifiche tecniche complete dei due smartphone sono, infatti, state svelate dall’insider Ishan Agarwal che ha diffuso tutte le informazioni sui nuovi smartphone della casa cinese, pronti al debutto verso la metà del prossimo mese di aprile.

Entrambi gli smartphone potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà supportato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di storage interno. Differenze ci saranno, invece, nel display AMOLED montato dai due smartphone di OnePlus con solo la variante Pro che avrà la risoluzione QHD+ e la possibilità di raggiungere i 120 Hz di refresh massimo (probabilmente in Full HD+). Il Pro sarà anche l’unico a poter contare sulla certificazione IP68.

Differenze anche nel comparto fotografico, con il nuovo OnePlus 8 Pro che avrà quattro camere posteriori mentre l’8 si dovrà accontentare di 3 camere, e per quanto riguarda la capacità della batteria (4300 mAh per OnePlus 8 e 4510 mAh per 8 Pro). Maggiori dettagli sui nuovi smartphone di OnePlus arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Ricordiamo che la casa cinese presenterà anche l’attesa variante Lite, una novità assoluta per la gamma OnePlus.

Le specifiche tecniche complete dei due smartphone vengono riassunte nelle tabelle allegate qui di sotto.