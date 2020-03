OnePlus 8 Lite: il lancio potrebbe essere stato posticipato

Anche OnePlus deve fare i conti con i problemi legati al Coronavirus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la casa cinese potrebbe essere costretta a posticipare il lancio del nuovo OnePlus 8 Lite che non sarà presentato insieme a OnePlus 8 e 8 Pro, attesi al debutto tra circa un mese.

OnePlus potrebbe aver preferito concentrare le poche risorse produttive disponibili sui nuovi OnePlus 8 e 8 Pro e rimandare, di qualche settimana o di qualche mese, il debutto del nuovo OnePlus 8 Lite che arriverà sul mercato con inferiore rispetto agli altri due smartphone.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 8 Lite, a differenza di 8 e 8 Pro, non avrà il SoC Snapdragon 865 ma monterà il SoC MediaTek Dimensity 1000, una nuova assoluta per OnePlus che per la prima volta ha scelto un SoC di MediaTek. Il nuovo smartphone di casa OnePlus dovrebbe presentare un display da 6.4 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+.

Il nuovo smartphone presenterà un design differente rispetto a 8 e 8 Pro con un modulo delle fotocamere posizionato verso il bordo e non centralmente, come illustrato dal render riportato in testa all’articolo. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo OnePlus 8 Lite arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.