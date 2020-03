Samsung Galaxy M21 sarà un A51 con super batteria, ecco le specifiche complete

Il nuovo Samsung Galaxy M21 sarà svelato in via ufficiale il prossimo 16 marzo e, come avvenuto con il suo predecessore M20, potrebbe arrivare anche in Italia, tra qualche mese. Lo smartphone ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento della fascia media per chi è in cerca di un battery phone in grado di garantire buone prestazioni ed un’autonomia eccellente.

Le ultime indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy M21 ci confermano in via definitiva le specifiche tecniche tra cui spicca una batteria da 6.000 mAh, un valore che dovrebbe garantire un’autonomia davvero ottima. Il nuovo M21, inoltre, presenterà diversi punti di contatto con il Galaxy A51 (che ha una batteria da 4.000 mAh) a partire dalla presenza del SoC Exynos 9611.

A completare le specifiche tecniche troveremo un display da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+. Il display sarà un’unità Super AMOLED con notch a goccia. Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 5 Megapixel per la profondità di campo.

Maggiori dettagli sul nuovo M21 arriveranno, di certo, nelle prossime ore. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo battery phone.