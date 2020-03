WindTre: ecco le prime tariffe mobile del brand unico

A partire dal prossimo 16 marzo i marchi Wind e Tre non dovrebbero esistere più e verranno sostituiti dal brand unico WindTre. In attesa dell’effettivo lancio commerciale ufficiale, in queste ore emergono online le prime indiscrezioni sulle offerte per smartphone di WindTre.

I clienti che passeranno a WindTre potranno scegliere tra varie offerte con condizioni particolarmente vantaggiose per chi opterà per il pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito (Easy Pay).

Voce: minuti illimitati a 7,99 Euro al mese; con Easy Pay ci saranno anche 200 SMS

minuti illimitati a 7,99 Euro al mese; con Easy Pay ci saranno anche 200 SMS Start: minuti illimitati, 2020 SMS e 10 GB (20 GB con Easy Pay) al costo di 11,99 Euro al mese (solo su nuovo numero);

minuti illimitati, 2020 SMS e 10 GB (20 GB con Easy Pay) al costo di 11,99 Euro al mese (solo su nuovo numero); Medium: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese (solo con Easy Pay)

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese (solo con Easy Pay) Large: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB (40 GB con Easy Pay) a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB (40 GB con Easy Pay) a 14,99 Euro al mese XLarge: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB (60 GB con Easy Pay) a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB (60 GB con Easy Pay) a 16,99 Euro al mese Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese (solo con Easy Pay)

Ci saranno poi un gran numero di altre offerte come le tariffe “generazionali” riservate ai più giovani o agli over 60 tra cui troveremo la Student per Under 20 e la Young per Under 30 che offriranno minuti ed SMS illimitati e 80 GB al mese a 11,99 Euro al mese con Easy Pay.

Appuntamento al 16 marzo per le conferme ufficiali.