Wind rinnova le sue “operator attack”: per 100 GB bastano 6,99 Euro al mese

Continuano nei negozi Wind le offerte “operator attack”, ovvero le tariffe speciali attivabili solo da un target specifico di clienti. Chi passa a Wind da Iliad o da un operatore virtuale (Lycamobile escluso) può attivare l’interessantissima All Inclusive 100 Fire Easy Pay.

Questa tariffa mette a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 GB in 4G ad un costo periodico di 6,99 Euro al mese. Da notare che per poter attivare l’offerta è necessario scegliere come metodo di pagamento l’addebito su conto corrente/carta di credito/carta conto. La tariffa prevede un contributo di attivazione di 11,99 Euro (invece che di 38,99 euro) mentendo la SIM attiva per 24 mesi.

Per chi preferisce un’offerta con addebito su credito residuo c’è All Inclusive 50 Fire. Quest’offerta propone lo stesso prezzo, 6,99 Euro al mese, e gli stessi bonus con l’unica differenza del traffico dati incluso che sarà di 50 GB invece che di 100 GB al mese. Anche in questo caso c’è un contributo di attivazione di 11,99 Euro. Il target di riferimento di quest’offerta è lo stesso (clienti Iliad o clienti di operatori virtuali).

Per attivare una delle offerte Wind illustrate è necessario recarsi in un negozio dell’operatore. Al momento, queste offerte non hanno una data di scadenza.