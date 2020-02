Samsung Galaxy M31: svelate le specifiche tecniche del nuovo battery phone

Samsung presenterà la prossima settimana in India il nuovo Samsung Galaxy M31, interessantissimo battery phone che dovrebbe arrivare anche in Europa nel corso della prossima primavera. Stando a quanto emerso online in queste ore, il nuovo Samsung Galaxy M31 dovrebbe poter contare su di una maxi batteria da 6.000 mAh, garantendo così un’autonomia di ottimo livello.

Lo smartphone avrà un display AMOLED da 6.4 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Exynos 9611 che sarà accoppiato a diverse combinazioni di RAM e storage con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Da segnalare la presenza di un comparto fotografico completo con sensori posteriori da 64+8+5+5 Megapixel (sensore principale f/1.8 + grandangolare f/2.2 + profondità f/2.2 + macro f/2.4). La camera anteriore sarà da 32 Megapixel. Il nuovo Samsung Galaxy M31 presenterà dimensioni pari a 159,2 x 75,1 x 8,9 mm con un peso complessivo di 191 grammi. Lato software ci sarà Android 10. Maggiori dettagli sul prezzo e sulla data di uscita del nuovo M31 arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che su Amazon Italia è possibile acquistare il Galaxy M30s, ottimo battery phone con batteria da 6.000 mAh, che costa attualmente circa 239 Euro. Ecco il link all’offerta: