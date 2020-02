Xbox Series X: la presentazione ufficiale potrebbe essere stata anticipata

Microsoft potrebbe svelare in anteprima la nuova console next-generation in uscita sul finire del 2020. Il progetto, per ora denominato Xbox Series X, sarà al centro di un evento stampa organizzato il prossimo 6 aprile. La casa americana ha già iniziato a spedire i primi inviti per la possibile presentazione della nuova console.

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali ma appare evidente che la protagonista dell’evento sarà la nuova Xbox Series X. Ricordiamo che, secondo alcune indiscrezioni, Sony potrebbe aver deciso di presentare la nuova Playstation 5 già nel corso del mese di marzo. Di conseguenza, Microsoft potrebbe aver scelto di modificare i suoi piani originali che prevedevano il debutto della nuova Xbox Series X all’E3 di giugno.

Entrambe le console dovrebbero arrivare sul mercato con un prezzo di circa 500 Euro. Secondo un’analisi diffusa nei giorni da Digital Foundry, infatti, l’ipotesi di un prezzo di 400 dollari/Euro appare decisamente irrealistica considerando le specifiche delle nuove console.

Per ora non ci resta che attendere il prossimo mese di aprile per saperne di più. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla nuova Xbox Series X di Microsoft ed alla nuova Playstation 5 di Sony in arrivo entro fine 2020.