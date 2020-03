Xbox Series X: la console next-generation non subirà ritardi, parola di CEO

Nelle ultime settimane si è parlato più dei possibili ritardi nella data di uscita della nuova Xbox Series X che delle sue specifiche (al centro di recente di una presentazione ufficiale tenuta da Microsoft in diretta streaming). La nuova console next-generation della casa americana è programmata per un lancio sul finire del 2020.

Al momento, non sono previsti ritardi per la data di uscita della nuova Xbox Series X. La conferma ufficiale arriva direttamente da Satya Nadella, CEO di Microsoft, che, nel corso di un’intervista alla CNBC ha chiarito che le tempistiche di lancio della nuova console next-generation non saranno influenzate dalla diffusione del Coronavirus che, negli ultimi mesi, ha creato non pochi problemi ai vari impianti che si dovranno occupare, in Cina, della produzione della console.

Il lancio internazionale della Xbox Series X resta, quindi, fissato per la fine del 2020. Nei giorni scorsi, ricordiamo, Microsoft pubblicò, per errore, anche la data di uscita della console sul suo sito per poi sostituirla con un generico “holiday 2020”. Nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche la nuova PS5. Maggiori dettagli in merito all’arrivo della nuova console next-generation di Microsoft dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.