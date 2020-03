Xbox Series X: Microsoft ha svelato per errore la data di uscita

Dopo aver diffuso le prime informazioni sulle specifiche tecniche, Microsoft ha riportato in prima pagina la sua console next-generation, nota per ora con il nome di Xbox Series X. Nelle ultime ore, infatti, la nuova console è stata al centro di un possibile “errore” di Microsoft che, sul suo sito ufficiale, ha aggiornato la pagina dedicata alla console svelandone, brevemente, la data di uscita. Il sito è stato prontamente aggiornato ma l’informazione è diventata subito virale.

Secondo quando rivelato da Microsoft oggi, la nuova Xbox Series X dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 26 novembre, un giorno prima del Black Friday, puntando così a sfruttare al massimo il periodo di shopping pre-natalizio per massimizzare le vendite al lancio. La data in questione era stata ipotizzata già da diverso tempo e la notizia di oggi non fa che confermare il tutto. Per ora, Microsoft non ha confermato ufficialmente tale data.

Da notare, inoltre, che per il momento non c’è ancora un prezzo ufficiale per la nuova Xbox Series X. La console next-generation di Microsoft dovrebbe costare tra i 499 e i 599 Euro al lancio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla nuova console in arrivo, probabilmente, entro fine anno.