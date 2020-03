Samsung Galaxy M21 arriverà anche in Europa ed il prezzo potrebbe essere molto interessante

Nella giornata di oggi, Samsung ha svelato il nuovo Samsung Galaxy M21. Si tratta di un ottimo mid-range che può contare su di una batteria da ben 6.000 mAh oltre che su specifiche di ottimo livello, paragonabili al Galaxy A51 disponibile sul mercato italiano a inizio anno.

Il nuovo Samsung Galaxy M21 arriverà anche in Europa, come confermato dal sito di Samsung Germania in cui è stato inserito un riferimento al nuovo smartphone presentato oggi in India. Se Samsung dovesse mantenere la stessa politica sui prezzi per quanto riguarda la conversione dei prezzi dal mercato indiano all’Europa, il nuovo Samsung Galaxy M21 potrebbe costare poco meno di 200 Euro, un prezzo davvero interessantissimo.

Il nuovo smartphone della casa coreana, ricordiamo, presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+ e il SoC Exyno 9611 supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. A completare le specifiche troviamo una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Da notare anche il sensore di impronte digitali posteriore ed il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Il punto di forza del nuovo Samsung Galaxy M21 sarà chiaramente la batteria da 6.000 mAh che garantirà un’autonomia di primissimo livello al nuovo mid-range.