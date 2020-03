Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il debutto è imminente, ecco le specifiche

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet di fascia media della casa coreana è, infatti, stato certificato in questi ultimi giorni anche dagli enti FCC e NCC ed è oramai pronto al suo debutto commerciale che dovrebbe avvenire nelle prime settimane di primavera.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, come confermano diversi rumors di queste settimane, potrà contare sul SoC Exynos 9611, lo stesso del Galaxy A51, supportato da 4 GB di memoria RAM e da almeno 64 GB di storage interno. Il tablet avrà un display da circa 10 pollici con risoluzione Full HD+ e potrà contare sul supporto alla S-Pen che, probabilmente, non sarà inclusa in confezione.

Lato software, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite presenterà il sistema operativo Android 10 personalizzato dalla One UI 2.0 adeguata allo schermo ampio dei tablet. Maggiori dettagli sul nuovo tablet di casa Samsung arriveranno a brevissimo. Come detto, l’avvio delle vendite del nuovo Tab S6 Lite dovrebbe essere programmato per la primavera.

Il nuovo Tab S6 Lite andrà a sostituire l’attuale tablet di fascia media di Samsung, il Galaxy TabS5e con Snapdragon 670 acquistabile a circa 400 Euro. Ecco il link alle migliori offerte: