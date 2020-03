Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna ad Android 10 e il prezzo continua a scendere

E’ partito in queste ore il rilascio per lo Xiaomi Mi 9 Lite dell’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11 in versione Global Beta, una versione non definitiva del firmware che viene rilasciata in modo casuale ad alcuni utenti e che anticipa l’arrivo della versione definitiva che dovrebbe essere pronta a brevissimo.

Con Android 10 e la nuova versione della MIUI, lo Xiaomi Mi 9 Lite potrà contare su tutte le novità della nuova versione di Android, a partire da un completo supporto alla modalità scura ed a una versione aggiornata e più completa dell’Always on Display.

Con il nuovo update, lo Xiaomi Mi 9 Lite diventa sempre più interessante. Lo smartphone, ricordiamo, può contare su di un display da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia e presenta il SoC Snapdragon 712 supportato da 6 GB di memoria RAM a fornire il giusto “motore” per raggiungere prestazioni eccellenti per la sua fascia di prezzo.

Grazie alle ultime offerte, infatti, lo Xiaomi Mi 9 Lite può essere facilmente acquistato a meno di 250 Euro. Attualmente, infatti, il prezzo più basso su Amazon è di 235 Euro. Ecco il link alle migliori offerte per il mid-range di Xiaomi.

La versione stabile e completa di Android 10 con MIUI 11 per Xiaomi Mi 9 Lite dovrebbe essere pronta nel giro di pochi giorni.