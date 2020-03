Xbox Series X: tra pochi giorni il possibile debutto ufficiale in diretta streaming

Microsoft potrebbe svelare la nuova Xbox Series X nel corso di un evento in programma il prossimo 18 marzo. La presentazione della console era prevista per la GDC ma la manifestazione è stata cancellata a causa del Coronavirus e della paura di contagio.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel corso dell’evento del 18 marzo, che verrà trasmesso in diretta streaming tramite Mixer, la piattaforma di Microsoft dedicata agli streaming, ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Xbox Series X. Per il momento, è confermato che Microsoft terrà l’evento denominato Game Live Stack e tra gli argomenti dell’evento ci saranno anche la Xbox Series X e Project xCloud.

Staremo a vedere se Microsoft sceglierà l’evento della prossima settimana per mostrare in anteprima la nuova console next-generation oppure si limiterà a divulgare alcuni dettagli sul progetto che, ricordiamo, dovrebbe debuttare in via ufficiale nel corso dell’ultima parte dell’anno.

Ricordiamo, infine, che la famiglia Xbox Series X dovrebbe essere composta da due console, una con una potenza di calcolo simile alla Xbox One X, ma con hardware aggiornato, ed una in grado di garantire un netto upgrade prestazionale. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.