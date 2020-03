Redmi K30 Pro: nuove conferme ufficiali sulla data di uscita

Dopo le difficoltà produttive registrate in queste ultime settimane, Redmi si prepara a lanciare il nuovo top di gamma Redmi K30 Pro, smartphone che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento del mercato Android.

Come confermato ufficialmente da Lu Weibing, numero uno del brand, la data di uscita (per il mercato cinese) del nuovo Redmi K30 Pro sarà fissata tra gli eventi di presentazione dei nuovi Huawei P40, in programma il 26 marzo (salvo cancellazioni causa Coronavirus), e la nuova gamma Honor 30.

In sostanza, le vendite del nuovo Redmi K30 Pro dovrebbero iniziare per la prima parte di aprile in Cina. Resta da capire la data precisa ma, di certo, a questo punto non dovrebbero esserci ulteriori ritardi per quanto riguarda l’avvio della commercializzazione del nuovo top di gamma di Redmi.

Ricordiamo che, al momento, non ci sono conferme in merito ad un’uscita europea del nuovo Redmi K30 Pro. Lo smartphone, che monterà il Soc Snapdragon 865 potrebbe arrivare sul mercato europeo nel corso della primavera o della successiva estate. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone di Redmi in arrivo nelle prossime settimane.