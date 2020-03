Huawei Mate Xs disponibile in preordine su Amazon

Debutta in queste ore su Amazon Italia il nuovo Huawei Mate Xs, il top di gamma con display pieghevole della casa cinese. Lo smartphone può essere acquistato subito su Amazon (è venduto e spedito da Amazon) ad un prezzo di 2599 Euro.

Le prime consegne per il nuovo Huawei Mate Xs inizieranno il prossimo 20 marzo. Per chi acquisterà lo smartphone in preordine ci saranno 50 GB extra di spazio cloud su Huawei Cloud, un servizio di supporto post-vendita gratuito ed attivo sette giorni su sette e la priorità sulla riparazione dello smartphone presso i Huawei Customer Service Center. In regalo, per chi effettua il preordine, anche la cover in pelle.

Ricordiamo che il nuovo Huawei Mate Xs non ha la certificazione Google e non può, quindi, contare sul Play Store. Lo smartphone include il sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1 e con lo store App Gallery. Lo smartphone utilizzerà, come tutti i recenti smartphone della casa cinese, i Huawei Mobile Services.

La scheda tecnica, invece, comprende un display OLED flessibile con diagonale di 8 pollici ed il SoC Kirin 990 5G supportato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico include quattro camere mentre la batteria ha una capacità di 4.500 mAh.