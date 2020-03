OnePlus 8: tutta la gamma avrà il 5G ed i prezzi saranno più alti

Pete Lau di OnePlus ha rilasciato nuovi dettagli sulla futura famiglia di smartphone OnePlus 8 (che sarà composta da OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite). L’azienda andrà “all in” sul 5G e, quindi, tutti e tre gli smartphone potranno contare sul supporto al 5G, il nuovo standard di navigazione in mobilità che oramai rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i top di gamma Android.

Al momento, non ci sono conferme in merito ad un possibile arrivo di varianti 4G dei tre smartphone di OnePlus. Anche la variante Lite dovrebbe essere disponibile esclusivamente in versione 5G. Maggiori dettagli sul device dovrebbero emergere, in ogni caso, nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, la conferma del supporto al 5G rappresenta un’ulteriore conferma di quanto già emerso nelle scorse settimane. I nuovi OnePlus 8 saranno più costosi dei loro diretti predecessori e l’introduzione della variante Lite potrà servire a compensare, almeno parzialmente, quest’incremento di prezzo.

Lo stesso Pete Lau ha confermato, nel corso di un’intervista a CNET, che il supporto al 5G comporta costi extra per l’azienda e quindi genera un incremento dei prezzi finali degli smartphone. Maggiori dettagli in merito ai nuovi OnePlus 8 arriveranno nel corso dei prossimi giorni.