Samsung Galaxy S20 e S20+ disponibili su Amazon con consegna in 1 giorno

A partire dalla giornata di oggi, Amazon ha iniziato la fase di commercializzazione dei nuovi Samsung Galaxy S20 e S20+, due dei tre smartphone che compongono la gamma S20 insieme alla versione Ultra. Alcune varianti dei nuovi Samsung Galaxy S20 e S20+ sono già acquistabili su Amazon con consegna “in 1 giorno”. Si tratta di modelli “venduti e spediti da Amazon”

Per ora, le versioni acquistabili direttamente su Amazon dei nuovi S20 e S20+ sono limitate. Sullo store, infatti, sono disponibili solo alcune colorazioni e solo le varianti 4G. Le cose potrebbero cambiare rapidamente nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo, infatti, che l’effettiva data di uscita dei nuovi S20 e S20+ in Italia è fissata per il 13 marzo anche se, a causa dell’epidemia di Coronavirus, non ci sono più certezze anche per via della possibile chiusura di molti negozi.

Ecco i link per acquistare i nuovi S20 e S20+ disponibili in pronta consegna su Amazon.

Da notare, invece, che il top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra è ancora disponibile in pre-ordine con consegne previste soltanto a partire dal prossimo 25 marzo. Ecco il link per l’acquisto del top di gamma della casa coreana.