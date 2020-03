Realme X2 Pro comincia a ricevere l’aggiornamento ad Android 10

Gran notizia per tutti i possessori di Realme X2 Pro: lo smartphone di fascia medio-alta, lanciato lo scorso novembre, sta infatti ricevendo in queste ore il major update con a bordo Android 10 e la nuova interfaccia personalizzata Realme UI 1.0. Si tratta, ça va sans dire, di un aggiornamento particolarmente rilevante, considerato che alle novità della versione stock del robottino verde se ne aggiungono molte altre presenti nella nuova UI proprietaria.

Insomma, spazio all’arrivo del tema scuro attivabile di default, alla nuova grafica che va a toccare soprattutto la Smart Sidebar, alla modalità Focus, al Game Space rinnovato. E ancora, da segnalare: miglioramenti per la user experience ad una mano, le nuove gesture Android, le bubbles per le app aperte, una nuova grafica per le chiamate in arrivo, diverse ottimizzazioni per la fotocamera e la feature Dual Music Share. Il tutto condito dalle patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo.

La build in questione è la RMX1931EX_11.C.20 con un peso di poco meno di 3 GB. Il roll out è partito dall’India ma in Italia ha già coinvolto gli utenti che avevano partecipato nei mesi scorsi al programma di beta-testing su Realme X2 Pro. L’aggiornamento, comunque, sarà disponibile via OTA a tutti gli altri modelli in circolazione nel giro di qualche giorno.

Realme X2 Pro è disponibile all’acquisto su Amazon, ecco il link: Realme X2 Pro Smartphone di 6.5", 12 GB RAM e 256 GB ROM, SuperAMOLED, Processore Octa-Core, Quad Camera 64 MP e 16 MP, Dual Sim, Lunar White