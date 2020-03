Huawei P40 e P40 Pro: ecco come seguire la presentazione in diretta streaming

Huawei si prepara a svelare in via ufficiale i nuovi Huawei P40 e Huawei P40 Pro. I due nuovi top di gamma della casa cinese saranno disponibili sul mercato internazionale (Europa compresa) nel corso del mese di aprile. Nel frattempo, domani, dalle 14, si svolgerà in diretta streaming la presentazione ufficiale.

Huawei, a causa della diffusione del Coronavirus, non realizzerà il tradizionale evento di presentazione che ogni anno accompagna il lancio dei nuovi smartphone della serie P. La casa cinese si affiderà ad una più sicura presentazione in streaming che potrà essere seguita tramite YouTube.

Di seguito riportiamo il player per seguire la presentazione dei nuovi Huawei P40. Ricordiamo che è possibile impostare un promemoria per ricevere una notifica nella giornata di domani in merito all’evento che inizierà alle ore 14.

Ricordiamo che, come confermano i rumors delle ultime ore, il nuovo Huawei P40 arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 799 Euro mentre il più completo P40 Pro dovrebbe partire da 999 Euro. Entrambi gli smartphone non avranno i servizi Google ma dovranno “accontentarsi” degli Huawei Mobile Services e dello store App Gallery.

Appuntamento a domani per il debutto ufficiale dei nuovi top di gamma della casa cinese.