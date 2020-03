iPhone 12: sempre più probabile il posticipo della data di uscita

Rispettando le normali tempistiche, i nuovi iPhone 12 dovrebbero essere svelati nel corso della prima metà del mese di settembre per poi arrivare nei negozi, su scala internazionale, a partire dalla seconda metà dello stesso mese. In queste ultime settimane, con la crescente diffusione del Coronavirus in Occidente e con la Cina che sta piano piano uscendo dal “lock down”, si è parlato in diverse occasioni di un possibile ritardo per il debutto dei nuovi smartphone di Cupertino.

Le ultime indiscrezioni di queste ore confermano che Apple potrebbe ritardare il lancio dei nuovi iPhone 12. I nuovi smartphone della casa americana potrebbero registrare uno spostamento della data di uscita dalla seconda metà di settembre al mese di ottobre o, addirittura, al mese di novembre. Il ritardo sarebbe legato sia a linee di produzione non ancora ultimate che ad un programma di sviluppo che, a causa dell’epidemia di Coronavirus in Cina, ha registrato diversi rallentamenti nella prima parte dell’anno.

Apple potrebbe tentare di accelerare lo sviluppo e la fase di pre-produzione dei nuovi iPhone 12 nel corso dei prossimi mesi per rispettare le tradizionali tempistiche di lancio dei suoi smartphone ed evitare un ritardo nella data di uscita. Maggiori dettagli in tal sensore arriveranno, di certo, nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per saperne di più.