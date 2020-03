Xiaomi Mi 10: svelati i prezzi (alti) per l’Europa

I nuovi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro verranno svelati in via ufficiale in Europa il prossimo 27 marzo. Il debutto commerciale, inizialmente esclusivamente tramite vendita online, è fissato per inizio del prossimo mese di aprile. In attesa della presentazione, in queste ore emergono online le prime informazioni sui prezzi del nuovo Xiaomi Mi 10.

Il nuovo top di gamma di Xiaomi sarà commercializzato nel Regno Unito con un prezzo di 699 sterline nella variante da 128 GB mentre la versione da 256 GB costerà 799 sterline. Entrambe le varianti hanno 8 GB di RAM, E’ possibile, quindi, che il nuovo Mi 10 arrivi in Italia con un prezzo di partenza di 799 Euro con la versione da 256 GB che costerà 899 Euro. In Cina, dove la presentazione è avvenuta il mese scorso, il Mi 10 parte da 3.999 Yuan, poco più di 500 Euro.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 9, presentato lo scorso anno, arrivò sul mercato europeo con un prezzo di partenza di 449 Euro (per la variante 6/64 GB). E’ lecito, quindi, ipotizzare un incremento di diverse centinaia di Euro per quanto riguarda il listino nel confronto tra Mi 9 e Mi 10. Buona parte del rincaro è legata alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865 e al supporto al 5G oltre che ad una dotazione di RAM e storage maggiore.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi Mi 10 e Mi 10 Pro arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.