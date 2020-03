Huawei P40 e P40 Pro: ecco i prezzi per il mercato europeo

Continuano i rumors sui nuovi Huawei P40 e P40 Pro, i nuovi top di gamma che la casa cinese presenterà in via ufficiale il prossimo 26 marzo. I due smartphone arriveranno anche in Europa anche se non avranno i servizi Google ed il Play Store. Per chi acquistare uno dei nuovi P40 ci saranno i nuovi Huawei Mobile Services e lo store App Gallery. Il sistema operativo sarà Android 10 con EMUI.

L’assenza dei servizi Google non si traduce in prezzi di listino sensibilmente più bassi. In queste ore, infatti, sono arrivate importanti conferme in merito ai prezzi con cui verranno commercializzati in Europa i nuovi Huawei P40 e P40 Pro. Secondo le prime informazioni, infatti, il P40 sarà disponibile a 799 Euro mentre il P40 Pro costerà 999 Euro.

I prezzi indicati si riferiscono alle versioni “base” da 128 GB di storage e 8 GB di memoria RAM. Da notare che, al momento, solo il P40 Pro dovrebbe arrivare in altre varianti con più storage interno. Per entrambi gli smartphone, inoltre, ci sarà il SoC Kirin 990 5G. Non sarebbero previste, almeno per l’Europa, varianti solo 4G dei due smartphone. Maggiori dettagli sui nuovo Huawei P40 e P40 Pro arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che in Italia è possibile acquistare il Huawei Mate 30 Pro, attuale top di gamma della casa cinese, con Kirin 990 5G e senza servizi Google. Il prezzo attuale è inferiore ai 900 Euro.