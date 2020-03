Redmi K30 Pro: ecco perché il display si ferma a 60 Hz

Nella giornata di oggi, Redmi ha svelato il nuovo Redmi K30 Pro, arrivato anche in un’inattesa variante Zoom. Tra le specifiche tecniche del nuovo top di gamma di Redmi c’è anche un display da 6.67 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD+ (la fotocamera anteriore è a scomparsa).

Il display del nuovo Redmi K30 Pro ha un refresh rate massimo pari a 60 Hz. Si tratta di una scelta in netta contro tendenza rispetto a quanto si registra sugli ultimi top di gamma in grado di spingersi sino a 90 Hz o, addirittura, sino a 120 Hz senza troppi problemi di prestazioni.

Lu Weibing di Redmi ha chiarito che la scelta di bloccare il display del Redmi K30 Pro a 60 Hz è dettata dalla volontà di evitare problemi di autonomia. L’incremento del refresh rate del display, infatti, causerebbe un rapido calo dell’autonomia di funzionamento per uno smartphone e Redmi ha così scelto di limitare la frequenza d’aggiornamento del pannello e non danneggiare un elemento centrale per l’esperienza utente, la durata della batteria.

Il nuovo Redmi K30 Pro, ricordiamo, ha una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Lo smartphone dovrebbe essere uno dei migliori device con Snapdragon 865 sia per quanto riguarda le prestazioni che l’autonomia.