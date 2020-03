Huawei: il nuovo Kirin 820 mostra tutte le sue potenzialità nei primi benchmark

Huawei presenterà nei prossimi giorni il nuovo Kirin 820 5G, un nuovo SoC che verrà montato dai nuovi smartphone di fascia medio-alta in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo chip mostra tutte le sue potenzialità in un primo benchmark su AnTuTu in cui un prototipo di Honor 30S, smartphone in arrivo a breve in Cina, ha totalizzato un punteggio di 375 mila punti.

La variante testata di Honor 30S ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage, il sistema operativo Android 10 e può contare sul SoC Kirin 820 che integra la GPU Mali G57. Il risultato fatto registrare dal prototipo di Honor 30S è davvero ottimo ed è in linea con quello fatto registrare dai top di gamma di Huawei dello scorso anno, come il P30 Pro, e di poco inferiore a quanto hanno fatto registrare gli smartphone con Snapdragon 855.

Ricordiamo che il nuovo Kirin 820 5G non sarà destinato ai top di gamma ma agli smartphone di fascia medio-alta. Il risultato dei primi benchmark conferma, quindi, che si tratta di un SoC dalle ottime prestazioni e che tutti gli smartphone Huawei e Honor che avranno questo chip potranno contare su performance di buonissimo livello. Maggiori dettagli sui primi smartphone con Kirin 820 arriveranno nei prossimi giorni.