Redmi Note 7: nuovo aggiornamento software per il best seller del 2019

Nel corso della giornata di oggi è iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento software per il Redmi Note 7, il best seller dello scorso anno che è anche stato il primo smartphone di Redmi come brand indipendente da Xiaomi. Il nuovo update va ad ottimizzare ulteriormente il comparto software (non si tratta quindi di un major update) andando, inoltre, ad introdurre una nuova versione della MIUI.

Con l’aggiornamento, infatti, i possessori di Redmi Note 7 potranno contare sulla MIUI 11.0.7.0. Tra le novità dell’aggiornamento c’è anche la possibilità di utilizzare la funzione Blocco App per tutte le applicazioni presenti sullo smartphone. Non cambiano, invece, le patch di sicurezza che restano aggiornate allo scorso mese di febbraio 2020. Ulteriori update arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi anche considerando l’ottimo supporto garantito da Xiaomi al suo Redmi Note 7.

Ricordiamo che il Redmi Note 7 è attualmente uno dei migliori smartphone per chi cerca un dispositivo economico, con un prezzo di circa 150 Euro. In particolare, la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage è la versione più equilibrata della gamma e rappresenta, senza dubbio, uno dei migliori acquisti del momento per la fascia bassa. Ecco la migliore offerta di oggi per il Redmi Note 7: