Samsung Galaxy S20: nuovo aggiornamento per tutte le varianti, fotocamera migliorata

Samsung ha avviato in queste ore il rilascio in Italia di un nuovo aggiornamento software per la gamma Samsung Galaxy S20 che, ricordiamo, comprende il Galaxy S20 da 6.2 pollici, il Galaxy S20+ da 6.7 pollici e il Galaxy S20 Ultra da 6.9 pollici. L’update in questione è in corso di distribuzione ed arriverà nel giro di pochi giorni su tutte le unità attive della gamma S20.

Il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 300 MB ed introduce una serie di importanti novità per quanto riguarda il comparto fotografico. Con l’update, infatti, si aggiorna l’app Camera dei Samsung Galaxy S20, con la possibilità di registrare un netto miglioramento della qualità degli scatti catturati con le varie fotocamere dei top di gamma della casa coreana. Da notare, inoltre, che viene migliorata anche la messa a fuoco che, dopo l’aggiornamento, sarà decisamente più rapida ed efficace.

Con questo update, Samsung punta a migliorare le prestazioni generali del comparto fotografico dei nuovi Samsung Galaxy S20 che, come rilevato anche dalla critica internazionale, sembra essere il comparto meno riuscito dei nuovi smartphone di fascia alta di Samsung, soprattutto per un problema di ottimizzazione software.

Ricordiamo che S20, S20+ e S20 Ultra sono disponibili all’acquisto in Italia da poche settimane. Ecco le migliori offerte: